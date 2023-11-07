Российские учёные создали сервис для помощи в восстановлении после операций

В Саратове создан и внедрён онлайн-сервис, который позволяет отслеживать состояние пациентов после ортопедических операций. Этот проект был разработан учёными из Саратовского государственного технического университета и Саратовского государственного медицинского университета. Система ориентирована на пациентов, прошедших операции в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Она позволяет пациентам оставаться под наблюдением медицинских специалистов даже после возвращения домой.

Созданный сервис представляет собой веб-приложение с личным кабинетом, графическими материалами, информацией о медицинской и социальной помощи, а также видеоматериалами, помогающими оценить функциональное состояние пациентов. Перед госпитализацией пациенты имеют доступ к своему личному кабинету, где они могут найти материалы, необходимые для подготовки к операции. После операции они получают информацию, видеоролики и упражнения, которые помогают им успешно пройти период реабилитации.

Этот сервис также позволяет пациентам получать обратную связь и консультации, что оказывает поддержку и помогает им в процессе восстановления. Данный проект важен для обеспечения непрерывного медицинского ухода для пациентов из различных регионов, а также собирать данные о восстановлении пациентов для дальнейших исследований. Планируется расширение использования этой системы и в других областях медицины, таких как стоматология, кардиохирургия и онкология.