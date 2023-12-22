Российские учёные создали сорт сверхурожайной пшеницы

Российские генетики достигли значительного успеха, создав новый сорт пшеницы под названием «ВНИИСБ-50». Этот сорт обещает увеличить объем урожая на 15% в нечернозёмной зоне и предотвратить полегание зерна, что облегчит процесс уборки. Исследование проведено при использовании современных генетических технологий, включая молекулярные маркеры и частичную геномную селекцию.

Генетики скрестили сорта «Немчиновская 24» из России и «Лютесценс 29» из Германии, создавая уникальный сорт, который не только более урожайный, но и более устойчив к низким температурам. «ВНИИСБ-50» также предотвращает полегание пшеницы, что обеспечивает лёгкость в уборке урожая. Учёные также укрепили новый сорт, сделав его устойчивым к снежной плесени и мучнистой росе.

Этот проект, разработанный в составе Курчатовского геномного центра, отражает современные подходы в области генетики и селекции. Технологии геномной селекции позволили существенно ускорить процесс создания нового сорта пшеницы — от 12-15 лет до всего 4 лет. Этот успешный опыт будет использован для улучшения других сортов пшеницы и сельскохозяйственных культур, имея потенциал, значительно повлиять на развитие сельского хозяйства в России.