Российские учёные создали светящийся материал для строительства

Учёные из Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН разработали новый композитный материал с люминофорами. Эти вещества преобразуют поглощённую энергию в свет, что открывает новые возможности для отслеживания деформаций в строительных конструкциях. Как сообщает издание «Наука в Сибири», такой материал может значительно улучшить диагностику и безопасность в строительстве.

Композитные материалы обладают множеством преимуществ. Они прочные, лёгкие и устойчивы к коррозии, а также экологичны и могут быть переработаны. Благодаря этому они экономичны в производстве и способны выдерживать большие перепады температур. Специалисты создали полимерные композиты, наполненные люминофорами, которые можно использовать не только для освещения, но и для диагностики строительных конструкций.

По словам исследователей, новый материал будет служить датчиком для контроля состояния конструкций, таких как мосты или здания. Эти датчики будут обнаруживать трещины и деформации, подсвечивая их, даже если они находятся внутри конструкций. Информация о начале разрушений передаваться на приёмное устройство по оптоволокну в виде светового сигнала. В будущем планируется провести эксперименты, которые помогут точно определить, как материал реагирует на различные нагрузки, и улучшить его использование в строительстве и освещении.