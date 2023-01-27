Российские учёные создали свой «Аватар» — экзоскелет для дистанционного управления роботами своим телом

Правда, в отличие от картины Джеймса Кэмерона, в случае отечественной разработки речь идёт об управлении промышленными роботами. Испытания проводятся в Центре компетенции НТИ по робототехнике и мехатронным компонентным технологиям Университета Иннополис.

Сообщается, что в основе системы лежит модифицированная версия экзоскелета, разработанного компанией Android Technics. Он подключается к роботизированной руке через компьютер, благодаря чему человеческая рука может использоваться в качестве пульта дистанционного управления.

На данном этапе передача данных между «Аватаром» и роботом осуществляется через Wi-Fi, но в будущем будут использоваться и другие виды связи, чтобы система могла работать на любом расстоянии от оператора.