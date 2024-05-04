Российские учёные создали таблетку для очищения воды от антибиотиков

Учёные из НИТУ МИСИС создали специальную таблетку-сорбент, которая может удалять остатки лекарств из сточных вод с эффективностью более 90%. Это важно, так как за последние годы использование антибиотиков значительно выросло, а традиционные методы очистки не всегда справляются с этой задачей.

Новый сорбент создан на основе нитрида бора и полимера, и он показал отличные результаты по сравнению с другими материалами, такими как активированный уголь и цеолиты. Таблетки можно использовать несколько раз, что делает их более экономичными и удобными, в том числе и для использования в домашних фильтрах.

Учёные также усовершенствовали процесс очистки, добавив безопасный полимер на поверхность сорбента, что позволило ему более эффективно улавливать антибиотики. Они также разработали метод регенерации сорбента, который позволяет повторно использовать его, что уменьшает затраты на его производство и применение.