Российские учёные создали технологию быстрой заправки газовых автомобилей

Илья Меньщиков, победитель конкурса управленцев «Лидеры России» и кандидат химических наук, вместе с командой учёных и инженеров разработал уникальную систему для аккумулирования природного газа метана и быстрой заправки газомоторного транспорта. Автомобиль «Лада Веста», оснащённый опытной системой, уже успешно прошёл испытание, совершив пробег из Тольятти в Петербург и обратно. Меньщиков, который возглавляет проект внедрения адсорбционных аккумуляторов природного газа на автомобильном транспорте, уверен, что использование природного газа в качестве топлива для автомобилей имеет огромный потенциал.

Система аккумулирования, предложенная учёными, базируется на новых нанопористых адсорбентах, что делает её востребованной в мировой практике. Меньщиков отметил, что этот метод позволяет работать при меньших давлениях, чем традиционные методы сжатия газа, что делает его более экономичным и безопасным. По его словам, Россия имеет все шансы стать лидером в этой области, благодаря активной поддержке со стороны правительства и крупных энергетических компаний. Также ведётся работа над созданием заправочных станций нового типа, которые потребляют меньше энергии и решают проблему медленной заправки.

Помимо технологий для автотранспорта, команда разработала мобильный терминал для газификации малых потребителей в удалённых районах, где прокладка трубопроводов невозможна или экономически нецелесообразна. Меньщиков подчеркнул, что проект ещё требует сертификации и стандартизации, но уже сейчас активно поддерживается индустриальными партнёрами и Минпромторгом России. Впереди — адаптация системы под рынок и окончательная доработка всех компонентов, чтобы предложить эффективное и доступное решение для газификации.