Российские учёные создали технологию нанесения сверхтонких покрытий

Специалисты из научного центра «Передовые цифровые технологии» СПбПУ создали отечественную установку вакуумного магнетронного осаждения, способную наносить тончайшие покрытия из различных материалов. Устройство, разработанное инженерами университета, распыляет атомы на подложки из кремния, алмаза и других материалов. В пресс-службе Минобрнауки отметили, что установка может создавать покрытия толщиной от 10 нанометров до нескольких десятков микрометров, что делает её незаменимой для полупроводниковой промышленности.

Разработчики подчеркнули, что изделия, полученные с помощью этой технологии, находят применение в электронике, оптоэлектронике, фотовольтаике и даже медицине. Они могут использоваться как маскирующие или проводящие материалы, а также для создания защитных и декоративных покрытий. По словам Артёма Осипова, руководителя лаборатории, установка способна заменить аналогичные комплексы зарубежного производства и модернизировать устаревшее оборудование, что особенно актуально для мелкосерийных предприятий.

Установка поддерживает работу с разными материалами, включая ферромагнитные металлы, такие как никель, и экзотические вещества вроде индий-олова. Последний применяется при производстве солнечных панелей и прозрачных проводящих контактов. Устройство будет представлено на Конгрессе молодых учёных в Сириусе, что станет важным этапом популяризации отечественных технологий в рамках Десятилетия науки и технологий.