Российские учёные создали технологию передачи информации при сверхнизких температурах

Физики из России и Сингапура создали удивительный детектор для терагерцовых волн, которые могут передавать информацию на сверхвысокой скорости и использоваться в медицине и науке. Этот детектор обладает невероятной чувствительностью при очень низких температурах и превосходит все остальные аналоги на рынке.

Исследователи использовали материал, называемый двухслойным графеном, чтобы создать этот революционный детектор. Он является своеобразной «золотой серединой» между обычным графеном и полупроводниками, и именно благодаря этому материалу устройство приобрело такую чуствительность. Они смогли значительно увеличить отзывчивость детектора и достичь невероятной точности при работе с терагерцовыми волнами.

Это открытие является важным прорывом в разработке детекторов терагерцовых волн. Оно открывает двери для создания компактных и надёжных приёмников, которые можно будет использовать для медицинских приборов, удалённого определения температуры, во время космических исследований. Такие устройства могут быть встроены в микрочипы и использоваться в самых разных условиях. Так что в будущем мы увидим ещё больше инноваций, основанных на этой новой технологии.