Российские учёные создали точную копию «взгляда» насекомых

Исследователи из МГУ и их коллеги из США представили новую реконструкцию зрительной системы Megaphragma viggianii, паразитических насекомых, которые очень маленькие. Они сравнили её со зрительными системами крупных насекомых, таких как пчелы и мухи. Это исследование может помочь строить модели зрительных систем для других насекомых.

Обычно исследователи изучают нервную систему насекомых, таких как мухи-дрозофилы. Но эти исследования имеют свои проблемы, включая сложности с удалением некоторых частей организма для получения хороших данных. Исследователи использовали Megaphragma viggianii как объект изучения, так как они маленькие, и их нейронные связи похожи на те, что у других насекомых.

Они получили изображения головы Megaphragma в высоком разрешении и реконструировали их зрительную систему. Затем сравнили её с системами мух и пчёл. Учёные обнаружили некоторые различия, связанные с размером и устройством глаз. Они также выяснили, что некоторые части глаза Megaphragma специализированы на восприятии определённого типа света.