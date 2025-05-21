Российские учёные создали удобрения нового типа для растений

Учёные из Томского политеха вместе с коллегами из Китая создали новые удобрения на основе природного минерала галлуазита. Эти наноудобрения умеют постепенно отдавать питательные вещества, что помогает растениям быстрее расти и давать больше урожая. По словам разработчиков, такой подход решает проблему быстрого вымывания традиционных удобрений из почвы, улучшая их эффективность.

Особенность новой разработки в том, что галлуазит обладает нанотрубочной структурой, которая позволяет «впрыскивать» полезные вещества прямо в ткани растений. Учёные пропитывали эти нанотрубки растворами с медью, бором и йодом, а затем распыляли их на микрозелень рукколы. Эксперименты показали, что рост рукколы увеличился почти на треть, что говорит о большом потенциале такой технологии.

Уникальность работы в использовании природных нанотрубок, галлуазита, как носителей питательных элементов. При этом учёные отмечают, что структура нанотрубок меняется после обработки, они становятся толще, что подтверждает успешное включение активных веществ. Сейчас разработку тестируют на полях с ячменём, а основанием для удобрений служит галлуазит из Челябинской области, предоставленный партнёрами.