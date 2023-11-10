Российские учёные создали углеродную пену для впитывания нефти

Российские учёные создали углеродную пену для впитывания нефтиЭтот сорбент в два раза эффективней других
Учёные из России разработали углеродный сорбент для очистки водоёмов от нефти
Учёные из Центра новых химических технологий, ФИЦ «Институт катализа СО РАН» разработали инновационный материал, который способен вдвое эффективнее аналогов поглощать нефть с поверхности воды. Этот пеноуглерод создан на основе пропан-бутановой смеси и обладает ячеистой структурой. Одним из ключевых преимуществ нового материала является его возможность производства из отходов нефтепереработки.
Процесс синтеза пеноуглерода осуществляется в две стадии при атмосферном давлении и не требует использования вспенивателей. Сначала пропан-бутановую смесь подвергают нагреванию для образования пиролизных смол, содержащих полициклические ароматические углеводороды. Затем происходит вспенивание, при котором образуются газовые пузыри, приводящие к формированию углеродной пены.
Пеноуглерод, поглотив нефть, может быть восстановлен для повторного использования. Процесс включает прокаливание на воздухе при высокой температуре, что приводит к сгоранию основной части нефти. Разработанный материал демонстрирует высокую степень стойкости и может выдерживать многократные циклы очистки от нефтепродуктов.