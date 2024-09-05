Российские учёные создали улучшенное нанопокрытие для имплантов

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), вместе с коллегами создали нанопокрытие для металлических имплантов, которое улучшит их биосовместимость и долговечность. Основой разработки стали оксиды титана и цинка, обладающие антикоррозионными и антибактериальными свойствами. Эта технология решает проблему отторжения имплантов, которое часто происходит из-за бактериального загрязнения и биокоррозии, влияющих на стабильность и долговечность имплантов.

В качестве материала для нанопокрытия был выбран нитинол — сплав титана и никеля, известный своим свойством возвращаться к исходной форме при нагревании. Учёные подобрали оптимальное соотношение оксидов титана и цинка, которое позволяет сочетать высокую биосовместимость с антибактериальными и антикоррозионными свойствами. Это значительно улучшает взаимодействие импланта с клетками организма и снижает риск бактериальных осложнений.

Для нанесения покрытия был использован метод молекулярного наслаивания, который позволяет наносить тончайшие слои оксидов на поверхность имплантов сложной формы. Процесс можно повторять, увеличивая толщину покрытия. Разработка проводилась при поддержке Российского научного фонда, в исследовании также участвовали специалисты Института цитологии РАН и других научных учреждений.