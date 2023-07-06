Российские учёные создали «умную» ткань

Учёные Российского государственного университета (РГУ) имени Косыгина разработали новую технологию для создания электропроводных тканей, которые позволят создавать «умную» одежду, обувь и сумки.

Специалисты университета разработали тонкие плёнки из углеродных нанотрубок, которые можно наносить на текстильные материалы. Эти плёнки представляют собой длинные цилиндрические молекулы из атомов углерода, способные проводить ток и тепло. Они также считаются самыми прочными материалами на планете, поэтому плёнки устойчивы к различным механическим воздействиям, глажке и стирке.

Учёные говорят, что такие электропроводные покрытия могут быть использованы в разных целях, например, для создания термоодежды и обуви, а также для сенсорных покрытий. Они смогут измерять пульс, глубину дыхания, мышечную активность и другие показатели.

Многие университеты по всему миру также занимаются разработкой «умных» тканей. В Университете Ватерлоо в Канаде, например, создали материал, который реагирует на тепло и электричество. Ткань меняет цвет и восстанавливает свою форму при нагревании и приложении электрического поля. Это изобретение может быть полезным в виртуальной реальности, так как одежда из этого материала может имитировать ощущения контакта с окружающей средой.