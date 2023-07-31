Учёные из Балтийского государственного технического университета «Военмех» разработали и передали для испытаний в АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» серию систем терморегулирования для космических аппаратов тяжёлого класса. Это означает, что они создали специальное оборудование для поддержания стабильной температуры на борту космических аппаратов, что критически важно для их работы.

Эти электронасосные агрегаты необходимы, чтобы принудительно перекачивать теплоноситель и обеспечивать равномерное тепловое состояние на космических аппаратах. Это важно для безопасности и функционирования всей электроники на борту. Использование нейросетевых алгоритмов в системе управления позволяет создать более мощное оборудование при малых размерах. Кроме того, агрегаты оборудованы методами искусственного интеллекта, которые позволяют диагностировать и контролировать их техническое состояние.

БГТУ «Военмех» — это престижный российский университет, который готовит специалистов для оборонной и аэрокосмической промышленности. Основанный давно, университет выпускает тысячи студентов ежегодно, в том числе лауреатов премий и Героев России. Их последние достижения в создании систем терморегулирования для космических аппаратов обещают значительный вклад в развитие космической инженерии.