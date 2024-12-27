Российские учёные создали устройство для определения качества чая по запаху

В российской лаборатории Института геохимии и аналитической химии РАН был разработан уникальный «масс-спектрометрический нос», способный по запаху чая определять его качество, сорт и даже выявлять фальсификат. Как сообщает Минобрнауки РФ, этот метод анализа в несколько раз быстрее традиционных, позволяя получить результаты всего за несколько секунд или минут.

По словам заведующего лабораторией Александр Гречникова, новая разработка позволяет мгновенно определить, насколько хорош чай, а также его вид и сорт. Для этого не нужно обладать специальными знаниями, в отличие от традиционных методов, которые требуют длительного анализа с пробоподготовкой и хроматографическими процедурами. Система основана на ионизации молекул, определяющих запах чая, что позволяет масс-спектрометру выявлять нужные соединения.

Анализ происходит просто: чай помещают в пробирку, и через несколько секунд или минут, когда летучие вещества ионизируются и детектируются, система выдаёт результаты. Для точности работы «масс-спектрометрический нос» предварительно обучают с помощью современных методов машинного обучения, анализируя образцы чая с известными характеристиками. Разработанный метод быстро и точно определяет не только фальсификаты, но и низкокачественные продукты, что открывает новые возможности для контроля качества чая и других биологических объектов.