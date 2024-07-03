Российские учёные создали устройство для управления частицами света

Учёные ИТМО разработали устройство, которое создаёт и управляет сцепленными частицами света и материи. Эти частицы могут заменить электричество, делая технологии более эффективными и экологичными. Устройство может стать основой для более быстрых компьютеров, средств связи и интернет-сетей.

Фотонные устройства, которые используют свет вместо электричества, обещают быстрее и экологичнее передавать и обрабатывать информацию. Однако, они пока слишком громоздкие и дорогостоящие. Учёные ИТМО нашли компромисс: их устройство управляется и светом, и электричеством, используя экситон-поляритоны — частицы, сочетающие свойства света и материи.

Разработка представляет собой тонкую пластинку из нескольких слоёв, активируемую лазерным лучом. Свет, попадая на устройство, заставляет электроны в диселениде молибдена формировать экситоны, которые сцепляются с фотонами, образуя экситон-поляритоны. Устройство позволяет управлять этими состояниями с высокой точностью, снижая энергопотребление и увеличивая скорость работы, что может применяться в оптических компьютерах и интернет-сетях.