Российские учёные создали вещество для безопасного МРТ, очистки воды и лечения рака

Учёные из Уральского федерального университета разработали безопасный материал на основе оксида железа, известный как наночастицы маггемита. Этот материал обладает несколькими полезными свойствами, которые могут найти применение в биомедицине и очистке воды. Наночастицы маггемита являются нетоксичными и имеют меньший размер по сравнению с кровеносными сосудами человека. Они могут использоваться в МРТ для более качественного и безопасного проведения исследований. Кроме того, эти наночастицы могут ускорять химические реакции и уменьшать дозу облучения, что делает их ценным инструментом в очистке воды от вредных примесей.

Опубликованная статья в журнале Ceramics International содержит описание исследований, проведённых учёными, и их результатов. Исследования были поддержаны Российским научным фондом. Учёные отметили, что маггемит является безопасным материалом, в отличие от гадолиния, который обычно используется в МРТ. Применение наночастиц маггемита позволит проводить МРТ более эффективно и безопасно. Кроме того, эти наночастицы также могут быть использованы для ускорения химических реакций под воздействием ультрафиолета или рентгена, что может применяться, например, при очистке воды.

Руководитель исследовательского коллектива, профессор Сергей Соковнин, объяснил, что маггемит является магнитным материалом, и его наночастицы хорошо видны в магнитном поле. Наночастицы настолько малы, что не могут забить кровеносные сосуды человека. Кроме того, маггемит взаимодействует с гемоглобином — железосодержащим белком крови, что делает его полезным для биомедицинских приложений, включая лечение рака. Синтез маггемита остаётся сложной задачей, но учёные использовали радиационно-химический метод для получения нанопорошка с высокой концентрацией структурных дефектов. Этот метод позволяет получать нанопорошок, содержащий как аморфную фазу маггемита, так и его сверхтонкие кристаллы размером около 2-3 нанометров.