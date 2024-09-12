Российские учёные создали вещество для ускорения роста растений

Учёные Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали экологически чистый стимулятор роста растений, который может повысить урожайность на 50% и более. Это средство подходит для тепличного хозяйства и не только ускоряет прорастание семян, но и укрепляет корневую систему. Как рассказали в пресс-службе вуза, такие стимуляторы играют ключевую роль в сельском хозяйстве, особенно при необходимости производить большие объёмы продовольствия.

Стимулятор показал высокую эффективность как в открытом грунте, так и в теплицах, и подходит для различных культур — зерновых, овощных и ягодных. Например, обработанные им семена овса проросли за два дня, в то время как аналогичные семена, обработанные обычными стимуляторами, прорастали только за четыре. Профессор Нина Герасимова из ЯГТУ отметила, что испытания показали значительное увеличение урожайности яровой пшеницы, с прибавкой до 63% по сравнению с контрольной группой.

Разработка не только обещает новые рекорды в агрономии, но и поможет обеспечить страну продовольствием, так как основана на отечественных сырьевых материалах. Ключевые характеристики средства — высокая эффективность, низкая стоимость и простота получения. Сейчас команда работает над выходом на рынок, и для этого создаётся технологический стартап с участием профессора Герасимовой и студента Михаила Терно. Илья Басалов, директор Центра трансфера технологий ЯГТУ, уверен, что их команда с поддержкой вуза обязательно добьётся успеха.