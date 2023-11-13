Российские учёные создали вино из грибов, помогающее похудеть

РОСБИОТЕХ представил новинку — винный напиток, близкий к вермуту, который обещает не только отличный вкус, но и ряд полезных свойств. Учёные использовали особый винный материал, прокладывая путь к уникальному напитку через ферментацию грибом Eurotium cristatum и обогащение биодобавками.

Этот напиток не только сохраняет вкус, аромат и крепость вина, но и приносит пользу здоровью. Гриб Eurotium cristatum, использованный в производстве, известен своим положительным воздействием на организм, улучшая обмен веществ, активируя жировой обмен и повышая иммунитет. Особый акцент сделан на поддержке поджелудочной железы и оздоровлении желудка.

Профессор Марина Мойсеяк подчеркнула, что этот гриб, помимо своего вкуса, оказывает благотворное воздействие на обмен веществ, ускоряя жиросжигание. Это вино, обогащённое экстрактом гриба, представляет собой не только удовольствие для ваших вкусовых рецепторов, но и заботу о вашем здоровье.