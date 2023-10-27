Российские учёные создали замену импортному усилителю оптоволоконной связи

Специалисты из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали новую интегральную схему, которая играет важную роль в оптическом приемнике для волоконно-оптических линий связи. Эта разработка может заменить импортные компоненты.

Интегральная схема, созданная учеными ТУСУРа, спроектирована на основе отечественной 90-нм КМОП технологии и предназначена для оптических приемников, способных обрабатывать информацию со скоростью до 25 гигабит в секунду. Трансимпедансный усилитель в приемнике выполняет задачу принятия оптических сигналов и их преобразования в электрические. В других странах уже производятся малогабаритные высокоскоростные оптические приемники и трансимпедансные усилители на полупроводниковых чипах, способных работать на скоростях от 25 до 40 Гбит/с.

Однако в России до сих пор был только один экспериментальный образец такого оборудования с максимальной скоростью 3 Гбит/с. Основные приемники, производимые в России, основаны на дискретных компонентах и характеризуются большими размерами и более низкой скоростью. Новый усилитель, разработанный в ТУСУРе, имеет компактные размеры (1,5 х 1,0 мм2) и способен работать в диапазоне частот до 20 гигагерц. Компания "Микрон" в Зеленограде уже приступила к производству экспериментальных образцов на его основе. Это открывает перспективы для производства приемников высокой скорости передачи данных для использования в различных сферах, включая телекоммуникации и коммерческие сети.