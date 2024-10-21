Российские учёные создали защитное покрытие для металлических деталей

Учёные выяснили, что защитное покрытие из композита на основе графена и никеля значительно увеличивает прочность металлических поверхностей. По результатам компьютерного моделирования, даже покрытие толщиной всего один нанометр делает металл почти в два раза прочнее, а если толщина достигает пяти нанометров, прочность возрастает в четыре раза. Однако стоит учитывать, что при увеличении толщины покрытий снижается пластичность металла, что может стать важным фактором при использовании таких материалов в различных отраслях.

Металлические детали машин и приборов изнашиваются в процессе работы, и защита их поверхности композитами на основе графена с металлическими частицами, такими как никель, помогает увеличить их долговечность. Учёные из Института проблем сверхпластичности металлов РАН разработали математическую модель для изучения, как именно толщина композита влияет на прочность и пластичность металла. Специалисты рассматривают защитные слои разной толщины, чтобы выяснить, какой из вариантов будет оптимальным для защиты и упрочнения.

По словам Юлии Баимовой, руководителя проекта, результаты работы позволяют создавать более надёжные материалы для различных применений — от деталей газотурбинных двигателей до обшивки космических кораблей. Учёные надеются, что их композитное покрытие не только защитит металл от царапин и ударов, но и значительно увеличит срок службы металлических деталей. В дальнейшем исследователи планируют изучать практическое применение этих композитов с уже известными свойствами.