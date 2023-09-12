Российские учёные существенно улучшили снимки МРТ

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), значительно улучшили способность циановых красителей, используемых в диагностике онкологии и других заболеваний, делать МРТ-снимки более чёткими. Это достижение усилило оптический сигнал этих красителей в миллион раз, что считается революционным. Циановые красители — это интенсивные цветные вещества, которые используются в разных областях, включая медицинские исследования. Они могут помочь выявить и подсветить определённые клетки на снимках МРТ.

Эта улучшенная эффективность циановых красителей была достигнута благодаря методу гигантского комбинационного рассеяния и использованию наночастиц золота. Золотые наночастицы присоединяются к молекулам красящего вещества, усиливая оптический сигнал за счёт рассеивания света.

Научные исследователи проводили эксперименты с разными формами золотых частиц и выяснили, что наностержни дали наилучшие результаты.

Эти улучшенные циановые красители могут быть использованы в различных методах медицинской томографии в качестве контрастных веществ. Они также могут применяться в лечении рака через локальную гипертермию, при которой раковые клетки подвергаются точечному нагреву, что приводит к их уничтожению, минимально воздействуя на здоровые клетки.

Это исследование было поддержано Российским научным фондом в рамках проекта «Мультимодальные плазмонные метки для биовизуализации и лечебной гипертермии».