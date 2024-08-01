Российские учёные убедились в безопасности многократной переработки полиэтилена

Учёные университета Росбиотех сделали прорыв в переработке пластика, подтвердив, что многие полимеры, включая полиэтилен и полипропилен, могут быть безопасно переработаны многократно. Этот проект стал первым в мире, который доказал устойчивость свойств полимеров даже после 10 циклов переработки.

В течение четырёх месяцев специалисты исследовали различные виды полимеров, такие как полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен, полистирол и ПВХ. Результаты подтвердили, что свойства этих материалов остаются стабильными после многократной переработки, что открывает новые горизонты для эффективного рециклинга.

Этот проект инициирован Российским союзом химиков и Фондом содействия развития химической промышленности, а в его реализации участвовали лаборатория биополимеров и рециклинга упаковки Росбиотеха, а также несколько исследовательских институтов. По словам Ирины Кирш из Росбиотеха, переработанные полимеры не только безопасны, но и сохраняют отличные эксплуатационные характеристики, что делает их пригодными для дальнейшего использования.