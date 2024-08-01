Наука и технологии
Опубликовано 01 августа 2024, 21:08
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Российские учёные убедились в безопасности многократной переработки полиэтилена

А также других распространённых полимерных материалов
Учёные Росбиотеха первыми в мире доказали безопасность многократной переработки полимерных материалов, таких как полиэтилен и ПВХ
Российские учёные убедились в безопасности многократной переработки полиэтилена
© Jas Min

Учёные университета Росбиотех сделали прорыв в переработке пластика, подтвердив, что многие полимеры, включая полиэтилен и полипропилен, могут быть безопасно переработаны многократно. Этот проект стал первым в мире, который доказал устойчивость свойств полимеров даже после 10 циклов переработки.

В течение четырёх месяцев специалисты исследовали различные виды полимеров, такие как полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен, полистирол и ПВХ. Результаты подтвердили, что свойства этих материалов остаются стабильными после многократной переработки, что открывает новые горизонты для эффективного рециклинга.

Этот проект инициирован Российским союзом химиков и Фондом содействия развития химической промышленности, а в его реализации участвовали лаборатория биополимеров и рециклинга упаковки Росбиотеха, а также несколько исследовательских институтов. По словам Ирины Кирш из Росбиотеха, переработанные полимеры не только безопасны, но и сохраняют отличные эксплуатационные характеристики, что делает их пригодными для дальнейшего использования.