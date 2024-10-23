Российские учёные удешевили производство деталей для систем связи

Учёные из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), создали новые кремниевые интегральные схемы для использования в отечественных СВЧ-приёмниках и передатчиках с активными фазированными антенными решётками (АФАР). Эти схемы будут применяться в радиолокационных станциях и системах связи, помогая снизить потребление электроэнергии и сделать производство более доступным, как сообщили в пресс-службе университета.

До этого времени аналогичные устройства в России изготавливались только на основе технологий нитрид-галлия, которые, как отмечается, менее эффективны. Теперь, по словам представителей ТУСУРа, новые интегральные схемы на кремниевой основе обладают меньшими габаритами, более высокой надёжностью и стоят дешевле в производстве. На данный момент уже готовы экспериментальные образцы цифрового управляемого аттенюатора и малошумящего усилителя, которые являются частью приёмо-передатчика.

Разработка этих схем открывает возможность их интеграции с другими СВЧ-устройствами на одном кремниевом чипе, что сделает возможным создание высокоинтегрированных систем для радиопередачи. Директор НИИ микроэлектронных систем ТУСУРа Леонид Бабак подчеркнул, что внедрение этих схем на российских предприятиях поможет уменьшить затраты и размеры радиоаппаратуры. В будущем, серийное производство новых схем планируется организовать на предприятии АО «Микрон», где заинтересованы в использовании этих технологий в радиоэлектронной промышленности.