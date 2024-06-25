Российские учёные удешевили производство композитов

Группа учёных из Сколтеха существенно продвинулась в разработке моделей для анализа дефектов в композитных материалах, что значительно упростит процесс производства и снизит расходы на тестирование. Исследователи усовершенствовали модель, учитывая, что волокна в таких материалах могут быть разнонаправленными и переплетаться между собой, что существенно влияет на предсказание их прочности и долговечности.

Модификация композитных материалов требует точных расчётов и экспериментов. Специалисты выяснили, что в реальности волокна имеют волнистую форму, но ранее моделирование предполагало их прямое расположение для упрощения вычислений. Теперь модель учитывает возможность различных направлений волокон и их переплетения, что повышает точность прогнозирования характеристик материала.

Результаты исследования помогут улучшить методы обнаружения дефектов в композитах, применяемых, например, в авиационной промышленности. Особенно важно ранее выявлять микродефекты, которые могут привести к серьёзным последствиям, таким как аварии из-за непроглядного повреждения материала.