Российские учёные удешевили производство наночастиц для лечения рака

Российские учёные разработали простой и доступный способ создания наночастиц, которые могут использоваться для диагностики и лечения раковых опухолей. Это новшество обходится без дорогостоящих и вредных веществ. Важную роль в этой работе сыграли специалисты Университета МИСИС.

Последнее время магнитные наночастицы все чаще находят своё применение в биомедицине, особенно при лечении рака. Их маленький размер позволяет проникать в глубокие слои тканей, а магнитные свойства делают их управляемыми внешними магнитными полями. Особый интерес представляют наночастицы феррита кобальта (CoFe2O4), известные своей стабильностью. Но их сложно изготавливать в форме стержней, которая была бы перспективной для медицины.

Исследователи из Университета МИСИС, РХТУ им. Д. И. Менделеева и РНИМУ им. Н. И. Пирогова разработали способ создания чистых наночастиц феррита кобальта в форме стержней. Эта технология не только доступна и не требует дорогих веществ, но и универсальна, что позволяет легко создавать другие типы наночастиц для разных целей.

Процесс создания основан на нескольких этапах, включая получение матрицы из железного оксигидроксида и образование феррита-шпинели. Синтезированные наночастицы показали высокую эффективность при разрушении раковых клеток в экспериментах. Эти наночастицы также могут использоваться в качестве контрастного вещества для МРТ. Учёные планируют дальше улучшать этот метод, добавляя специфические молекулы, чтобы контролировать активность клеточных рецепторов при помощи магнитных полей.