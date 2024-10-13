Российские учёные удешевили производство проводов высокого напряжения

Учёные из Пермского Политеха создали математическую модель, которая поможет улучшить качество изоляции кабелей среднего и высокого напряжения. Эти кабели, как известно, нуждаются в особых материалах для изоляции, и чаще всего используется сшитый полиэтилен. По словам исследователей, этот материал гораздо более устойчив к старению и обладает улучшенными характеристиками, но для проверки его качества требуется много времени и средств на подготовку образцов.

В процессе создания изоляции сшитый полиэтилен подвергается высокой температуре — свыше 400 градусов Цельсия, что называется вулканизацией. Как объясняет Наталия Труфанова, профессор Пермского Политеха, сшивка происходит неравномерно, и различные участки изоляции прогреваются с разными скоростями. Это значит, что нужно точно подобрать параметры, чтобы весь кабель был качественно обработан и не возникли механические повреждения или короткие замыкания.

В ходе исследования учёные провели эксперименты с полиэтиленом разных марок и выяснили, что повышение температуры ускоряет процесс сшивки. Это открытие даёт возможность увеличивать скорость производства без потери качества готового продукта. Артём Корелин, аспирант Пермского Политеха, отметил, что их трёхмерная модель поможет визуализировать тепломассоперенос в процессе вулканизации и подобрать оптимальные технологические параметры. Это, в свою очередь, снизит количество бракованных изделий на производстве, что станет большим шагом вперёд для кабельной отрасли.