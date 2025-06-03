Российские учёные удешевили производство самоочищающейся плитки

Исследователи Южно-Уральского государственного университета создали инновационную добавку для производства фасадной и тротуарной плитки с самоочищающимися свойствами. Разработка основана на замене дорогого оксида титана новым материалом, который получил название анатаз-кремнезём. По словам специалистов, эта технология позволяет снизить стоимость плитки примерно в полтора раза, одновременно увеличивая её прочность.

Новую добавку сделали на основе микрокремнезема, который является побочным продуктом металлургии. Учёные покрыли поверхность микрокремнезема тонким слоем анатаза, так как именно внешний слой участвует в реакции самоочищения. Это позволило удешевить производство, сохранив высокую эффективность материала. Как отмечают разработчики, плитка с этой добавкой остаётся чистой под дождём и дополнительно очищает воздух, разлагая загрязнения на безопасные компоненты.

Эксперименты подтвердили, что такие материалы сохраняют свои свойства на протяжении всего срока службы. При этом их работа зависит от солнечного света, который активирует процесс разложения загрязняющих веществ. Исследователи уверены, что новая плитка станет востребованной в строительстве и поможет сделать окружающую среду чище.