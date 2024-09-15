Российские учёные удешевили производство удобрений

Учёные Пермского Политеха предложили новый метод для более эффективного измельчения сильвинита, основного сырья для производства удобрений. Их разработка поможет не только улучшить качество продукции, но и сократить энергозатраты, что особенно важно при росте цен. Сильвинит — это смесь калийных минералов, переработка которых требует больших затрат энергии, поэтому новая система регулирования плотности пульпы может существенно снизить эти расходы.

Пульпа — это смесь измельчённой руды с жидкостью, используемая в процессе переработки. Учёные разработали инновационную систему, которая контролирует плотность пульпы, чтобы более точно разделять полезную руду от породы. Разработка основывается на математической модели, которая предсказывает изменения в процессе и автоматически корректирует работу оборудования в режиме реального времени. Если плотность пульпы отклоняется, система регулирует подачу материалов и воды, что поддерживает нужные параметры.

Система уже прошла моделирование в программной среде Simulink, и результаты показали её высокую эффективность. По словам Андрея Затонского, доктора технических наук из ПНИПУ, новая модель учитывает множество факторов, таких как размер частиц и скорость вращения мельницы. Эта технология была протестирована на предприятиях «ЕвроХим», но её можно применять и для других руд.