Российские учёные удешевили производство удобрений

Российские учёные удешевили производство удобренийПолучаемых из минералов
Учёные Пермского Политеха предложили новый метод для более эффективного измельчения сильвинита, основного сырья для производства удобрений. Их разработка поможет не только улучшить качество продукции, но и сократить энергозатраты, что особенно важно при росте цен. Сильвинит — это смесь калийных минералов, переработка которых требует больших затрат энергии, поэтому новая система регулирования плотности пульпы может существенно снизить эти расходы.
Пульпа — это смесь измельчённой руды с жидкостью, используемая в процессе переработки. Учёные разработали инновационную систему, которая контролирует плотность пульпы, чтобы более точно разделять полезную руду от породы. Разработка основывается на математической модели, которая предсказывает изменения в процессе и автоматически корректирует работу оборудования в режиме реального времени. Если плотность пульпы отклоняется, система регулирует подачу материалов и воды, что поддерживает нужные параметры.
Система уже прошла моделирование в программной среде Simulink, и результаты показали её высокую эффективность. По словам Андрея Затонского, доктора технических наук из ПНИПУ, новая модель учитывает множество факторов, таких как размер частиц и скорость вращения мельницы. Эта технология была протестирована на предприятиях «ЕвроХим», но её можно применять и для других руд.