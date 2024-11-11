Наука и технологии
Опубликовано 11 ноября 2024, 21:21
1 мин.

Российские учёные удешевили создание «умных» датчиков для строительства зданий

Они позволяют отслеживать состояние грунта
Учёные ПНИПУ разработали систему для непрерывного контроля состояния грунта под строящимися зданиями
Российские учёные удешевили создание «умных» датчиков для строительства зданий
© Adesh Bankar

Геотекстиль активно используют в строительстве зданий, дорог и других объектов, так как он укрепляет грунтовое основание и повышает его прочность. Сейчас учёные разрабатывают «умный» геотекстиль с внедрёнными датчиками для удалённого мониторинга состояния грунта. Такая система способна заранее сигнализировать о возможных повреждениях или необходимости ремонта, что значительно повышает безопасность сооружений.

В ПНИПУ разработали волоконно-оптическую систему мониторинга для геотекстиля, которая фиксирует его смещение с точностью до 0,5 миллиметра. По словам профессора Иллариона Никулина, новая система намного дешевле аналогичных волоконных датчиков, применяемых для контроля состояния зданий. Конструкция, основанная на ABS-пластике и оптоволокне, проста в установке и позволяет проводить наблюдения за состоянием грунтов с высокой точностью, необходимой для предотвращения аварий.

Особенность системы Пермского Политеха — в использовании чувствительного элемента из петель оптоволокна, который передаёт сигнал о смещении в фотоприёмник, где информация обрабатывается специальной программой. Это делает устройство экономичным и эффективным для мониторинга грунтов, особенно тех, что подвержены воздействию агрессивных условий, таких как песок или глина.