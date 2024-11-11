Российские учёные удешевили создание «умных» датчиков для строительства зданий

Геотекстиль активно используют в строительстве зданий, дорог и других объектов, так как он укрепляет грунтовое основание и повышает его прочность. Сейчас учёные разрабатывают «умный» геотекстиль с внедрёнными датчиками для удалённого мониторинга состояния грунта. Такая система способна заранее сигнализировать о возможных повреждениях или необходимости ремонта, что значительно повышает безопасность сооружений.

В ПНИПУ разработали волоконно-оптическую систему мониторинга для геотекстиля, которая фиксирует его смещение с точностью до 0,5 миллиметра. По словам профессора Иллариона Никулина, новая система намного дешевле аналогичных волоконных датчиков, применяемых для контроля состояния зданий. Конструкция, основанная на ABS-пластике и оптоволокне, проста в установке и позволяет проводить наблюдения за состоянием грунтов с высокой точностью, необходимой для предотвращения аварий.

Особенность системы Пермского Политеха — в использовании чувствительного элемента из петель оптоволокна, который передаёт сигнал о смещении в фотоприёмник, где информация обрабатывается специальной программой. Это делает устройство экономичным и эффективным для мониторинга грунтов, особенно тех, что подвержены воздействию агрессивных условий, таких как песок или глина.