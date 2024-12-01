Российские учёные удешевили строительство зданий на Севере

Учёные ТГАСУ разработали инновационную технологию, которая помогает снизить стоимость строительства в северных регионах России. Основная проблема в этих территориях — таяние многолетней мерзлоты, что приводит к деформациям зданий и разрушению фундаментов. Технология, предложенная исследователями, включает использование специальных изоляционных «подушек», которые защищают строения от негативных последствий таяния мерзлоты и помогают сохранить стабильность фундаментов.

Разработанный метод заключается в использовании утеплителей, которые располагаются под основаниями зданий. Эти «подушки» толщиной до 40 сантиметров обеспечивают теплоизоляцию и предотвращают проникновение тепла в землю. Такие изоляционные элементы очень лёгкие, — их легко могут переносить даже два человека. Сергей Овсянников, заведующий кафедрой ТГАСУ, пояснил, что зимой «подушки» поднимаются, что позволяет грунту набрать нужный запас холода. Весной они опускаются обратно под здания, поддерживая устойчивость основания.

Проведённые в лаборатории испытания показали, что разработанная система эффективно сохраняет мерзлоту и снижает тепловые потери. В результате, помимо снижения стоимости строительства, этот метод также предотвращает разрушение существующих зданий на северных территориях. Сейчас в ТГАСУ работают над внедрением этой технологии на практике, планируя испытания в Ямало-Ненецком автономном округе. Для этой технологии уже получен патент, и специалисты уверены, что она станет важным шагом в решении проблем строительства в условиях вечной мерзлоты.