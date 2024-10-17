Российские учёные удешевят производство автомобильных аккумуляторов

Российские учёные создали новый материал на основе марганца, никеля, лития и кобальта, который позволит производить более эффективные и стабильные катоды для литий-ионных батарей. Этот инновационный подход обещает снизить стоимость производства катодов для аккумуляторов электромобилей на 10%. По словам профессора «Сколтеха» Артёма Абакумова, снижение цен на катодный материал — это важный шаг для повышения конкурентоспособности электромобилей.

Современные аккумуляторы состоят из трёх основных компонентов: катода, анода и электролита. При этом мощность батареи во многом зависит от характеристик катода, а долговечность — от устойчивости материалов к циклам зарядки и разрядки. Учёные активно работают над созданием новых катодов, которые будут превосходить существующие образцы по надёжности и ёмкости.

В новой разработке российские исследователи использовали многослойный материал на основе оксидов лития, марганца, никеля и кобальта. Он отличается высокой ёмкостью и стойкостью к износу благодаря уникальному расположению кристаллических зёрен. Для его производства не нужны дорогие реагенты или сложное оборудование, — достаточно карбамида и металлов, а процесс занимает меньше времени по сравнению с традиционными методами. Эта работа, по мнению учёных, поможет ускорить появление российских электромобилей и систем накопления энергии, что соответствует национальным стратегиям развития.