Российские учёные улучшат прибор для поиска нейтронов

Молодые физики, аспирантка Ольга Кутинова и студент Дмитрий Устинов из Института Физики и Инженерии (ИФИ), принимают участие в важном проекте, который направлен на усовершенствование спектрометра для обнаружения нейтронов.

Они внесли свой вклад в научную статью, посвящённую исследованиям нейтронов с использованием сцинтилляционных детекторов. Эта статья была опубликована в научном журнале «Физика элементарных частиц и атомного ядра».

Ольга Кутинова, аспирантка кафедры ядерной физики, и студент Дмитрий Устинов получили поддержку от опытных преподавателей и научных сотрудников ИФИ в этой важной работе. Исследования сосредотачиваются на использовании сцинтилляционной техники для анализа нейтронов, и это имеет большое значение в сфере физических экспериментов. Она позволяет учёным регистрировать наличие нейтронов в реакциях и измерять их энергию.

Эта работа связана с разработкой детекторов, включающих многослойные сцинтилляционные пластины. Такой подход позволяет значительно повысить точность и разрешение при регистрации нейтронов. Эти детекторы будут использоваться для регистрации нейтронов, возникающих при столкновении ускоренных частиц с атомами мишени.