Российские учёные улучшат рыбные хозяйства с помощью ИИ

Прогнозирование в рыбохозяйственной деятельности стало ключевым фактором успеха для аквакультурных предприятий. Алексей Штыков из ПетрГУ рассказывает, что их платформа, разработанная совместно с МИП «Интернет-бизнес-системы», помогает контролировать основные параметры и показатели рыбоводческих ферм, управлять оборудованием и измерять прирост биомассы. Внедрение этой системы уже началось в России и Белоруссии.

FishGrow Platform решает несколько задач: увеличивает прибыль компании, снижает смертность рыбы и уменьшает отходы. Штыков отметил, что прибыль может вырасти до 40%, а ошибки персонала сократятся на 70%. Уже сейчас наблюдается снижение смертности рыбы на 30%. Платформа также улучшает качество продукции благодаря постоянному мониторингу среды и бесконтактному взвешиванию рыбы, что ускоряет рост до 15%.

Система состоит из четырех модулей, каждый из которых выполняет свою задачу. Модуль «Мониторинг» следит за параметрами воды и состоянием рыбы, собирая данные в одном месте. Модуль «Аналитика» анализирует накопленные данные и рекомендует оптимальные условия для роста биомассы. Модуль «Управление» позволяет дистанционно контролировать оборудование, а «Интеграция» взаимодействует с внешними системами, чтобы избежать дублирования данных. Искусственный интеллект, применяемый в аквакультуре, помогает улучшить здоровье рыбы, оптимизировать кормление и повысить экономическую эффективность.