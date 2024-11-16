Российские учёные улучшат связь на предприятиях

Учёные из Санкт-Петербургского университета, ЛЭТИ, разработали алгоритмы для улучшения связи на высокоавтоматизированных предприятиях Индустрии 4.0. Эти предприятия сталкиваются с проблемами перегрузок из-за большого объёма данных, циркулирующих внутри сложных сетей. Разработанная модель помогает предсказывать нагрузку и предотвращать сбои, обеспечивая стабильную работу систем безопасности и оборудования.

Индустрия 4.0 включает современные технологии вроде интернета вещей, искусственного интеллекта и самоорганизующихся систем, что делает сети предприятий сложными и уязвимыми к перегрузкам. По словам ведущего научного сотрудника ЛЭТИ Олега Маркелова, существующие алгоритмы плохо справляются с прогнозированием трафика, что может приводить к задержкам и сбоям. Новая модель учитывает разветвлённую структуру таких сетей, делая их работу более надёжной.

Эффективность алгоритмов была протестирована на перегруженных сетях, где система продемонстрировала высокий уровень стабильности. Как отмечают разработчики, подход найдёт применение у производителей оборудования для высокотехнологичных предприятий и критической инфраструктуры. Это важный шаг в обеспечении бесперебойной работы современных автоматизированных производств.