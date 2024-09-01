Российские учёные улучшат защиту Земли от метеоритов

Команда учёных из трёх российских институтов завершила исследование, посвящённое тому, как разрушаются железные метеориты. В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что полученные результаты помогут разработать более эффективные технологии защиты Земли от опасных метеоритов и астероидов. Учёные уверены, что эти данные в будущем станут основой для предотвращения катастрофических столкновений с космическими телами.

Исследование проводилось специалистами из Уральского федерального университета, Института физики металлов, УрО РАН и ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии в Черноголовке. В ходе экспериментов они изучили, как метеориты сопротивляются разрушению при сильных ударах. Как объяснила член исследовательской группы Разиля Муфтахетдинова, команда исследовала четыре железных метеорита, включая Сихотэ-Алинь и Дронино. Результаты показали, что метеориты разрушаются под давлением, которое превышает атмосферное в 40 тысяч раз, и их прочность лишь немного уступает лучшим земным сталям.

Эти выводы, по словам учёных, помогут разработать методы предотвращения падения крупных астероидов и метеоритов на Землю. Например, опасные космические объекты можно будет разрушать ещё в космосе с помощью ядерного взрыва или мощного промышленного взрывчатого вещества. Альтернативой может быть изменение их траектории полёта, чтобы избежать столкновения с Землёй.