Российские учёные улучшили алгоритмы анализа больших данных

Учёные РТУ МИРЭА разработали инновационный метод анализа данных, способный выявлять скрытые взаимосвязи и закономерности в больших массивах информации. Подход, получивший название «информационное онтологическое моделирование», объединяет технологии логического анализа и информационного поиска, что делает его уникальным инструментом для извлечения знаний. Этот метод может найти применение в таких областях, как медицина, экология, финансы и искусственный интеллект.

По словам профессора Виктора Цветкова, новый инструмент позволяет анализировать не только отдельные данные, но и целые группы объектов, раскрывая их взаимосвязи. Это значительно расширяет возможности для научных исследований, бизнеса и государственного управления. Традиционные подходы часто ограничиваются поиском отдельных элементов, в то время как разработка РТУ МИРЭА работает с целыми кластерами информации, выявляя скрытые зависимости и даже предсказывая функциональные связи.

Никита Курдюков, аспирант кафедры, отметил, что методика позволяет преобразовывать качественные закономерности в точные математические зависимости. Это открывает путь к автоматизации принятия решений в сложных системах. Разработка уже привлекла внимание научного сообщества благодаря своей универсальности и способности работать с разными типами данных от текстов и изображений до числовых массивов.