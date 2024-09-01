Российские учёные улучшили алюминиевые сплавы

Специалисты НИУ БелГУ создали и запатентовали новое устройство, которое помогает улучшить качество алюминиевых сплавов. По информации университета, это устройство, называемое улавливающим кольцом, значительно снижает количество окислов, шлаков и других примесей в расплаве, что положительно сказывается на конечном продукте. Оно удерживает ненужные вещества, образующиеся при литье, и не позволяет им попадать в готовые слитки.

Как отметили учёные, требования к качеству литейной продукции сейчас очень высоки. Свойства изделий из металлов напрямую зависят от состава исходных слитков, и алюминий здесь занимает важное место. Он широко используется в разных отраслях — от пищевой промышленности до автомобилестроения и авиации, благодаря своей лёгкости и устойчивости к коррозии.

По словам директора центра коллективного пользования «Технологии и Материалы» НИУ БелГУ Дамира Тагирова, основное преимущество нового устройства заключается в его конструкции. Улавливающее кольцо выполнено цельным и оснащено системой центровки, которая помогает удерживать лёгкие примеси на поверхности расплава. Это позволяет не только улучшить качество слитков, но и придавать им более правильную форму, что также важно для дальнейшего использования в производстве.