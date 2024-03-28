Российские учёные улучшили чувствительность инфракрасных сенсоров

Российские, испанские и немецкие учёные изучили, как лазерное излучение воздействует на поверхность кристаллического кремния и формирует на ней объёмный «рисунок». Этот рисунок повышает способность кремния поглощать свет, что позволило создать особый датчик света с улучшенной чувствительностью в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн.

Исследователи отмечают, что такие датчики могут быть использованы для улучшения оптоволоконных сетей, обеспечивающих интернет-соединение. Кремний широко используется в электронике, солнечных панелях и оптоволоконных линиях связи, где важна его способность преобразовывать свет в электричество.

Учёные изучили процесс формирования «рисунка» на кремниевой поверхности при лазерной обработке и обнаружили, что изменения зависят от параметров лазерного излучения, таких как интенсивность и поляризация. Проведённые исследования показали потенциал использования лазерной обработки для создания высокочувствительных фотодетекторов на основе кремния.

Анализ свидетельствует о том, что созданные датчики способны поглощать свет с минимальными потерями, что делает их перспективными для использования в фотодетекторах и других устройствах, требующих высокой чувствительности к свету.