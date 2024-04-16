Российские учёные улучшили добычу тяжёлой нефти

Специалисты из Казанского университета создали новые инициаторы окисления, которые могут улучшить технологию внутрипластового горения, используемую в нефтедобыче. Этот метод заключается в том, что часть нефти сжигается под землёй, разогревая пласт, что позволяет остальной нефти легче добываться. Этот подход уже эффективнее, чем использование горячего пара в скважинах, но есть ещё место для улучшений.

В ходе исследований были протестированы различные органические соединения в качестве потенциальных инициаторов для этой технологии. Предложенные инициаторы являются доступными и экономически выгодными, а также позволяют снизить температуру начала окисления тяжёлой нефти. Использование этих инициаторов позволило улучшить характеристики получаемой нефти, снизив её вязкость и увеличивая светлые фракции.

Исследователи изучают технологию внутрипластового горения для её применения при разработке месторождений углеводородов, что является важным вопросом в мировой нефтедобыче. Они работают над улучшением технологии, исследуя свойства нефти, породы и геологии месторождений, и разрабатывают химические реагенты для её более эффективного применения.