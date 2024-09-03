Российские учёные улучшили долговечность пластика с помощью рисовой шелухи

Учёные из лаборатории структурно-морфологических исследований ИФХЭ РАН вместе с коллегами из Казанского национального технологического университета нашли способ продлить срок службы изделий из поливинилхлорида (ПВХ). Они выяснили, что добавление золы из рисовой шелухи в ПВХ-материал помогает снизить миграцию пластификатора EDOS из полимерной матрицы. Это открытие позволит промышленности реже заменять изделия, что приведёт к меньшему количеству отходов.

На основе ежегодно возобновляемого сырья — золы, оставшейся после сжигания рисовой шелухи, — учёные предлагают новый подход к переработке ПВХ. Этот метод снижает экологическую нагрузку и поддерживает идею зелёной экономики, особенно актуальную в регионах с активным выращиванием риса. ПВХ широко используется в строительстве, однако со временем его свойства ухудшаются из-за миграции пластификатора на поверхность, что делает материалы хрупкими и ломкими.

Для решения этой проблемы исследователи добавили в ПВХ пористые наполнители, такие как зола из рисовой шелухи и синтетический минерал волластонит. Эксперименты показали, что такие добавки уменьшают миграцию пластификатора почти вдвое, что значительно продлевает срок службы материалов. Учёные отметили, что зола особенно эффективна, удерживая пластификатор в полимерной матрице, а волластонит также полезен, так как при его добавлении не требуется значительных изменений в производственных процессах.