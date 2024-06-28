Российские учёные улучшили дыхательные аппараты для экстренных ситуаций

Южно-Уральский государственный университет разработал новое устройство для дыхательных аппаратов, которое может спасти жизнь людям в экстремальных условиях, таких как пожары и аварии в шахтах. Это устройство не только поддерживает дыхание через аппарат, но и автоматически указывает на местоположение человека своим коллегам. Информацию об этом представили в пресс-службе Минобрнауки России.

Новинка представляет собой компактный металлический тройник размером около 10 сантиметров, который включает в себя сигнальный свисток и кнопку для подачи воздуха. Тройник подключается к высоконапорному шлангу баллона и позволяет спасателю активировать сигнал тревоги в любой момент, что отличает его от стандартных дыхательных аппаратов. При активации кнопки тройник из баллона подаёт воздух, а свисток издаёт громкий сигнал, что помогает быстро найти и помочь члену команды в сложной ситуации.

Министерство подчеркнуло, что новое устройство легко устанавливается на любой дыхательный аппарат сжатого воздуха и всегда доступно благодаря простой системе крепления. Южно-Уральский государственный университет активно развивает проекты в различных сферах, таких как цифровая индустрия и экология, что подтверждается их участием в национальных и региональных научных и образовательных инициативах.