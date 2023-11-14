Российские учёные улучшили эффективность хирургических операций

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), предложили инновационный метод для повышения эффективности малоинвазивных хирургических вмешательств. С помощью техники оценки кровотока IPPG, разработанной вузом, удалось успешно применить фотоплетизмографию при лапароскопических операциях. Этот метод оценивает кровоток внутренних органов, делая снимки в зелёном свете синхронно с ЭКГ, что обеспечивает реальном времени контроль за кровоснабжением тканей.

Примечательно, что IPPG не требует введения индикаторных веществ и специальной подготовки пациента. Ранее отсутствовала эффективная методика для непрерывного мониторинга кровоснабжения органов во время операций, и IPPG представляет собой прорыв в данном направлении. После успешных экспериментов с девятью пациентами, страдающими раком желудка или колоректальным раком, учёные доказали эффективность и безопасность метода.

Этот подход, согласно главному хирургу Северо-Западного окружного научно-клинического центра, Виктору Кащенко, позволяет получать количественные изображения перфузии тканей непрерывно и без погрешностей, связанных с сердцебиением и дыханием пациента. Внедрение этой технологии в клиническую практику сможет способствовать расширению использования малоинвазивных операций, снижая тем самым возможные риски осложнений и летальности.