Российские учёные улучшили эффективность МРТ

Учёные из Казанского федерального университета (КФУ) и Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова разработали способ значительно улучшить магнитно-резонансную томографию (МРТ), ключевой метод диагностики рака. Они используют бычьи белковые молекулы в сочетании с ионами марганца. Это открытие поможет более точно и рано выявлять опухоли, увеличивая шансы на успешное лечение.

Рустэм Заиров, доцент кафедры физической химии, объяснил, что более 30% МРТ процедур используют контрастные агенты, усиливающие изображения. Сейчас применяют токсичный для почек гадолиний, и его стремятся заменить на более безопасный марганец. Наночастицы бычьего сывороточного альбумина с ионами марганца значительно улучшают контраст, что является большим шагом вперёд.

Наночастицы альбумина, содержащие ионы марганца, оказались идеальными для этой цели. Они обладают размером около 100 нанометров и могут проходить через различные барьеры в организме. Эти наночастицы биосовместимы и эффективны в диагностике, что делает их важными для будущих медицинских исследований и применения. Исследования проводились на базе КФУ и Казанского научного центра РАН.