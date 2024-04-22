Российские учёные улучшили электроды топливных элементов

Учёные из Сколтеха и их коллеги улучшили углеродный материал для электродов, используя воздействие воздушной плазмы. Это помогло улучшить характеристики электрода, который важен для производства топливных элементов, эффективных и экологически чистых устройств для производства электроэнергии из горючего топлива.

Исследователи создали метод обработки электродного материала плазмой, который может значительно улучшить электрохимические характеристики. Они использовали атомы кислорода и азота, внедряя их в углеродный материал, что повысило каталитическую активность электрода. Этот метод более экономичен и удобен по сравнению с традиционными методами, так как не требует дорогостоящей постобработки и может быть интегрирован в процесс производства.

Исследование поддержано Российским научным фондом и может быть шагом к созданию более эффективных и экологически чистых источников энергии. Этот метод обработки материала электрода может быть важным шагом в разработке технологий для производства энергии из альтернативных источников.