Российские учёные улучшили искусственное освещение для растений

Учёные из Красноярского научного центра СО РАН провели исследования, чтобы выяснить, как правильно осветить быстрорастущие растения, такие как редис. Они выяснили, что при стационарном освещении лучше всего растению подходит свет с преобладанием красных лучей. Эти результаты могут помочь фермерам в северных районах и в теплицах более продуктивно выращивать растения, а также могут быть полезны для космических миссий, где необходимо поддерживать жизнь в замкнутых системах.

Светокультура, то есть выращивание растений под искусственным светом, становится все более популярной. Этот метод позволяет успешно культивировать растения даже в сложных условиях, таких как суровые климатические зоны или в космосе. Поэтому выбор правильного освещения — ключевая задача для создания таких систем. Красноярские учёные оценили эффективность новейших светодиодов с регулируемым спектром света для улучшения роста редиса.

В ходе экспериментов они выяснили, что для редиса оптимально начинать с освещения, в котором преобладают красные лучи, а затем постепенно переходить к синему спектру. Учёные отметили, что если красных лучей слишком много, это может снизить урожай. Они также пришли к выводу, что для растений, которые проходят несколько стадий развития, лучше использовать переменные световые режимы. Однако для тех, кто имеет только одну стадию, таких как редис, стабильное освещение будет более выгодным. Профессор Александр Тихомиров подчёркивает, что универсального спектра света не существует, и для каждого растения нужно подбирать свои оптимальные условия освещения.