Российские учёные улучшили качество керамических изделий

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), первыми смогли точно определить кристаллические структуры всех высокотемпературных модификаций минералов, известных как бариевые полевые шпаты. Это открытие поможет улучшить долговечность керамики, сообщила пресс-служба университета.

В ходе исследований специалисты изучили кристаллические структуры и термические переходы бариевых полевых шпатов, выявив, как они разрушаются в экстремальных условиях. Это знание позволит повысить качество и долговечность керамических материалов, поскольку бариевые полевые шпаты широко используются в промышленности.

Бариевые полевые шпаты (с общей формулой BaAl2Si2O8) обладают низким термическим расширением, высокой химической и термической стабильностью, а также люминесценцией. Однако материалы на их основе со временем деградируют. Несмотря на широкое использование этих минералов, их высокотемпературные модификации ранее не были изучены. Учёными СПбГУ было использовано множество современных методов, включая рентгеноструктурный анализ и спектроскопию комбинационного рассеяния при высоких температурах, что позволило определить кристаллическую структуру гексацельзиана и её изменения при нагревании.