Российские учёные улучшили конструкцию экзоскелетов

В Национальном исследовательском университете «МЭИ» создали программный комплекс, который помогает сделать экзоскелеты более точными и удобными в использовании. Как отмечают в вузе, новая разработка позволяет минимизировать разницу между движениями человека и экзоскелета, благодаря чему повышается комфорт его эксплуатации. Это особенно важно для улучшения управления экзоскелетом в сложных рабочих условиях и в быту.

По словам ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева, эта технология не только способствует повышению производительности труда, но и снижает риск неточных движений, которые могли бы привести к нежелательным ситуациям. Разработка открывает большие перспективы для применения экзоскелетов в медицине и для трудовых задач — от промышленных процессов до строительных работ.

Команда под руководством профессора Андрея Борисова разработала несколько видов конструкций с изменяемой длиной для экзоскелетов. Среди решений — конструкции с пружинами, электроприводом, а также винтовыми и реечными передачами, которые позволяют адаптировать экзоскелет под разные задачи.