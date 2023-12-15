Российские учёные улучшили контроль качества нефтяной промышленности

Нефтеперерабатывающая индустрия должна следить за объёмом и качеством своей продукции, что является ключевыми показателями успешности работы. Отслеживание нужных параметров технологического процесса обычно осуществляется через анализ проб нефти в лаборатории, но этот метод трудозатратен и дорог. Учёные из Пермского Политеха предложили альтернативный метод, используя виртуальные датчики для быстрого и надёжного контроля параметров продукции.

В основе нефтеперерабатывающих заводов лежат технологические установки, где нефть делится на различные фракции, такие как бензин, керосин и дизель. Эти фракции затем перерабатываются или используются для создания нефтепродуктов. Виртуальные анализаторы, использующие виртуальные датчики, могут заменить традиционные методы контроля технологических процессов, что позволяет операторам следить за качеством продукции в режиме реального времени.

Учёные из Пермского Политеха сосредоточились на создании виртуального анализатора для контроля температуры выкипания дизельного топлива. Этот параметр важен, так как он определяет полноту испарения топлива, что влияет на его качество. Виртуальный датчик обеспечивает непрерывный мониторинг процесса нагрева, предотвращая проблемы, такие как повышенное нагарообразование и износ оборудования.

Разработанный метод, основанный на математической модели и нейронных сетях, предоставляет быстрый, более дешёвый и простой способ контроля за процессами производства в нефтеперерабатывающей отрасли. Виртуальный анализатор уменьшает риски износа оборудования и улучшает качество нефтепродуктов, что положительно сказывается на эффективности производства и его экономической выгоде.