Российские учёные улучшили лечение тромбозов

Учёные из Новосибирского государственного университета разработали метод управления активацией тромбоцитов, используя лазерные импульсы. Это открытие может быть прорывом в предотвращении заболеваний, связанных с образованием тромбов. Процесс активации тромбоцитов, ответственных за свёртывание крови, стал видимым благодаря лазерному воздействию на эти клетки в реальном времени.

Тромбоциты играют ключевую роль в защите организма от кровотечений, образуя тромбы в ответ на повреждение сосудов. Однако при некоторых заболеваниях они активируются без повреждения сосуда, что может привести к тромбозам и другим серьёзным проблемам. Учёные из НГУ создали метод, который модифицирует вещества-активаторы, блокируя их взаимодействие с тромбоцитами. Лазерный импульс снимает защитную группу, активируя тромбоциты и позволяя учёным наблюдать весь процесс динамично.

Этот метод обеспечивает контроль над активацией тромбоцитов, что открывает новые возможности для проведения экспериментов. Лигандная система активации, контролируемая светом разных спектров, позволяет учёным регулировать концентрацию каждого стимула независимо. Такой подход позволяет точнее исследовать процессы активации тромбоцитов и, вероятно, приведёт к новым методам профилактики заболеваний, связанных с кровообращением.